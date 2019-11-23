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Як голівудський екшн: показали навчання зі спецпідрозділом КОРД

Як голівудський екшн: показали навчання зі спецпідрозділом КОРД

Київ • УНН

 • 26852 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національна поліція України оприлюднила відео навчань поліцейських Прикарпаття, які відпрацювали алгоритм дій під час проведення спецоперацій. Відео оприлюднили у Facebook, передає УНН.

"Це вам не голівудський екшн, це наші поліцейські. У поліції Івано-Франківської області відпрацювали алгоритм дій під час проведення спецоперацій "Сирена", "Грім" та "Заручник", - йдеться у повідомленні.

Навчання, як зазначається, почалися з повідомлення про вчинення розбійного нападу на водія автомобіля. Спочатку зловмисники втекли на авто з місця події, потім на одній із вулиць міста захопили заручника і забарикадувалися в закинутому приміщенні.

"Звісно, що "заручника" звільнили, а "зловмисників" затримали", - вказали у поліції.

Додамо, на оприлюдненому відео видно, що у навчаннях беруть участь поліцейські у формі спецпідрозділу КОРД.

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