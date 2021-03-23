Водія російського дипломата у Франції запідозрили у продажі вкрадених велосипедів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Громадянина Росії, який був співробітником консульства Російської Федерації у французькому місті Страсбурзі, підозрюють в перепродажі крадених велосипедів. Про це УНН повідомляє з посиланням на France Bleu.
Цитата:
“Співробітник консульства Росії в Страсбурзі підозрюється в перепродажі вкрадених велосипедів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Йдеться про приблизно 300 велосипедів, часто електровелосипедів, загальною вартістю в 100 тисяч євро.
Повідомляється, що фактично розслідування почалося на початку лютого, невдовзі після того, як вкрали електровелосипед колишнього першого заступника мера Страсбурга Алена Фонтанельйо на вулиці біля французького представництва Ради Європи.
Через кілька днів він виявив свій велосипед серед оголошень на сайті Leboncoin, де його продавали за пів ціни. Ален Фонтанельйо подав скаргу. Поліція домовилася про зустріч з продавцем. Ним виявився водій російського дипломата.
Росіянина затримали, але невдовзі відпустили. Коли слідчі знову захотіли з ним поспілкуватися, його роботодавець відповів, що той поїхав в Росію через проблеми зі здоров’ям.
У російському консульстві уточнюють, що не коментуватимуть цей випадок.
Доповнення
У центрі Києва у співробітника посольства Нідерландів в Україні невідомі у лютому вкрали велосипед.