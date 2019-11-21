Влада США звернулася до вишів за звітами про контакти із Росією та Китаєм

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Влада США звернулася до Массачусетського технологічного інституту, відомого як MIT, та Мерілендського університету надати звіти щодо контактів цих навчальних закладів із закордонними урядами та щодо пожертв від іноземних джерел, зокрема з Росії, Китаю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство освіти США 21 листопада попросило документацію МІТ, пов’язану з контактами московської фірми "Лабораторія Касперського" та фонду "Сколково", з яким навчальний заклад мав багатомільйонний контракт. Університет Меріленда отримав аналогічну вимогу у листах від 26 вересня, які були опубліковані офіційно 21 листопада.

У листах міністерство висловило занепокоєння, що у звітах закладів "усі надходження та договори іноземного походження можуть бути не повністю охоплені".

У MIT заявили, що серйозно сприймають свої зобов’язання щодо звітності перед владою США і зобов’язуються співпрацювати в цьому питанні. В університеті Меріленда поки ситуацію публічно не коментували.

У 2017 році влада США заборонила урядовим структурам країни використовувати програми "Лабораторії Касперського" через підозри у зв’язках з Кремлем і російськими спецслужбами. "Лабораторія Касперського" таку співпрацю заперечувала.

Массачусетський технологічний інститут (MIT) – один із найбільш престижних університетів світу – в 2011 році погодився взяти участь у створенні Сколковського інституту науки і технологій (або Сколтеху) в обмін на інвестиції обсягом 300 мільйонів доларів. У 2013 році MIT обрав російського магната Віктора Вексельберга членом опікунської ради, але торік виш вивів його зі складу після того, як Міністерство фінансів США внесло його до списку російських підсанкційних чиновників.

На початку року розслідувачі з проєкту нагляду за урядом Pogo опублікували звіт про отримання сотень мільйонів доларів пожертв із джерел у Саудівській Аравії для американських університетів. MIT, згідно з повідомленням, отримало майже 78 мільйонів доларів між 2011 та 2017 роками від Ер-Ріяда.

Нагадаємо, Китай вимагає від Трампа накладення вето на закон про підтримку протестів у Гонконзі.

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