Влада США звернулася до вишів за звітами про контакти із Росією та Китаєм

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Влада США звернулася до Массачусетського технологічного інституту, відомого як MIT, та Мерілендського університету надати звіти щодо контактів цих навчальних закладів із закордонними урядами та щодо пожертв від іноземних джерел, зокрема з Росії, Китаю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.