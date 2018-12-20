Виведення американських військ з Сирії придає сміливості терористам ІД та Росії - Сенатори США

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Ряд сенаторів США написали лист до адміністрації президента Сполучених Штатів із критикою щодо виведення військовослужбовців з Сирії. Вони назвали цей крок таким, що "загрожує безпеці Сполучених Штатів", але також "надає сміливості" терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії. Про це повідомляє DW із посиланням на відповідний лист, направлений до адміністрації президента США Дональда Трампа в середу, передає УНН.