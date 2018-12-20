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Виведення американських військ з Сирії придає сміливості терористам ІД та Росії - Сенатори США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Ряд сенаторів США написали лист до адміністрації президента Сполучених Штатів із критикою щодо виведення військовослужбовців з Сирії. Вони назвали цей крок таким, що "загрожує безпеці Сполучених Штатів", але також "надає сміливості" терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії. Про це повідомляє DW із посиланням на відповідний лист, направлений до адміністрації президента США Дональда Трампа в середу, передає УНН.

Виведення американських військ з Сирії придає сміливості терористам ІД та Росії - Сенатори США

Члени сенату США називають подібний крок "передчасним" та таким, що є "дорогою помилкою".

Присутність в Сирії близько 2 тисяч американських солдатів виступає в якості "життєво необхідного щита" проти осередків джихадистських угрупованнь, відзначають члени Сенату. Крім того, США надають підтримку курдським воєнізованим формуванням, втрата якої загрожує відродженням ІД, додають автори листа.

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Тегеран і Москва використовують конфлікт в Сирії "в якості сцени для посилення свого впливу в регіоні", підкреслюють сенатори. За їхніми словами, "будь-яка ознака слабкості, помічений Іраном або Росією, призведе лише до збільшення їх присутності в регіоні і зниження довіри з боку наших партнерів і союзників".

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Адміністрація Трампа "не повинна повторити помилки" своїх попередниць, йдеться в документі. Члени Сенату закликають главу держави переглянути рішення про виведення військ, щоб забезпечити збереження стратегічних інтересів нашої нації.

Зокрема, у виданні додається, що авторами документа виступають сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Том Коттон, Марко Рубіо, Джоні Ернст, а також представник Демократичної партії Джинн Шейхін і безпартійний сенатор Ангус Кінг.

Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Раніше, в результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор, загинули щонайменше 17 мирних жителів.

Letter from @SenatorShaheen @marcorubio @SenTomCotton @SenAngusKing @SenJoniErnst and me to President Trump on withdrawal from Syria. pic.twitter.com/G035schXJu

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 20 грудня 2018 р.

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