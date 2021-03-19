Віце-прем'єра з цифрової трансформації Федорова ввели до складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова введено у склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №102/2021 від 19 березня підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича — віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України", - йдеться у тексті указу.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Для довідки
Михайло Федоров - з травня 2019 року був позаштатним радником Президента України з digital-напряму. У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.
29 серпня 2019 року у першому уряді за президентства Зеленського був призначений на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України. 4 березня 2020 року перепризначений на цю ж посаду, вже в другому уряді за президентства Зеленського - в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля.