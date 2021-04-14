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Викрадення Чауса: Молдова просить Україну зняти імунітет з українського дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. МЗС Молдови направило посольству України в Кишиневі ноту в зв'язку зі справою про викрадення українського екссудді Миколи Чауса. Молдавська сторона, зокрема, попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе дипмісії Сергія Сметанюка і дозволити обшукати його автомобіль. Про це пише УНН з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Деталі

У документі українського посла Марка Шевченка, направленому до Києва, йдеться, що президент Молдови Майя Санду несе іміджеві втрати через ситуацію, що склалася, і що вона двічі намагалася зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з документом, молдовська сторона просить зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка для “кримінального переслідування та притягнення до відповідальності” та просить дозволу на проведення обшуку і пошуку доказів в автомобілі посольства, закріпленому за Сметанюком.

За словами посла Шевченка, сторони сходяться на думці про необхідність почати роботу в рамках спільної міждержавної комісії розслідування обставин викрадення Чауса, а українська сторона підтверджує своє бажання з’ясувати обставини події та встановити місцезнаходження Чауса.

Він також додає, що в молдавському парламенті створена робоча група для розслідування викрадення Чауса, і зазначає, що “очікується, що підсумком роботи цієї комісії стане зняття з посади нинішнього директора СІБа і перепідпорядкування відомства парламенту” (зараз СІБ підзвітний президенту).

Цитата

“Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду і їх російський куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію по відношенню до України”, — пише Шевченко.

Шевченко пропонує своєму керівництву негайно повідомити молдавську сторону про те, хто буде представляти Україну в спільній міждержавній комісії (робочої групи), і провести її перше засідання в Києві або Кишиневі. Посол також пропонує “для поліпшення політичних позицій Майї Санду в її протистоянні з проросійськими силами в Молдові” найближчим часом провести коротку телефонну розмову президентів Молдови та України.

Реакція української сторони

У МЗС України відповіли, що “Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу”

“Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдавської співпраці, а й мають на меті зірвати позитивне для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови”, — наголошується в релізі українського МЗС.

Що було раніше

3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ за процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса на отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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