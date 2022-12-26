Видобуток та експорт газу росією у 2022 році скоротяться

Деталі

новак стверджує, що цього року видобуток та експорт газу "вимушено впадуть". "Видобуток газу за підсумками року буде на 12% меншим, ніж у 2021 році, а експорт знизиться приблизно на чверть. Це пов'язано насамперед із зупинкою роботи експортної інфраструктури", - розповів він.

новак додав, що виробництво та експорт скрапленого природного газу зростуть більш ніж на 8,7%.

Доповнення

Минулого тижня новак говорив, що росія цього року скоротить видобуток газу на 18-20%, до 671 млрд куб. м. Планується, що із цих обсягів на внутрішній ринок спрямують 470 млрд куб. м. У "Газпромі" повідомляли, що з січня до грудня було видобуто 394,1 млрд куб. м газу, на 19,6% менше, ніж роком раніше.

У 2021 році видобуток газу в рф, за повідомленнями, зростав на 10%, експорт – на 3%.