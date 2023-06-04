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Відбулась зустріч Бореля та міністра оборони Китаю: обговорили війну в Україні

Київ • УНН

 • 405738 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховний представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Представники країн обговорили спільні політичні питання, зокрема повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це повідомив Борель у Twitter, пише УНН.

Відбулась зустріч Бореля та міністра оборони Китаю: обговорили війну в Україні

Цитата 

"Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на SLD23 щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайвань, Південнокитайське море", - написав дипломат.

Constructive discussion with #China’s Minister of Defence Li Shangfu at #SLD23 on common strategic concerns, including Russia’s war against Ukraine, Taiwan, South China Sea.
Looking forward to continue to develop EU-China relations based on trust and respect of international law pic.twitter.com/e5UTQfg3qu

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 4, 2023

Нагадаємо 

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив у неділю, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде “нестерпним лихом”, але його країна прагне діалогу замість конфронтації.

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