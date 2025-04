Відбулась зустріч Бореля та міністра оборони Китаю: обговорили війну в Україні

Цитата

"Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на SLD23 щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайвань, Південнокитайське море", - написав дипломат.

Constructive discussion with #China’s Minister of Defence Li Shangfu at #SLD23 on common strategic concerns, including Russia’s war against Ukraine, Taiwan, South China Sea.

Looking forward to continue to develop EU-China relations based on trust and respect of international law pic.twitter.com/e5UTQfg3qu

Нагадаємо

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив у неділю, що конфлікт зі Сполученими Штатами буде “нестерпним лихом”, але його країна прагне діалогу замість конфронтації.