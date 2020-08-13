Від 8° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"13 серпня в Україні без опадів", - зазначили синоптики.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на крайньому півдні країни 15-18°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 24-29°.

На Київщині без опадів. Вітер північний, помірний. Температура вночі 10-13°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.