Верещук вбачає завершення війни на Донбасі завдяки НАТО

Цитата:

"Я говорю про реальні речі, які можуть бути реальним інструментом протидії РФ", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Нардеп додала, що найближчою метою країни є набуття Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. І висловила сподівання, що Україна отримає ПДЧ в НАТО разом з Грузією.

"Не забуваємо, що Грузія має конфлікт і теж претендує на членство в НАТО. І дуже б хотілось, щоб ми разом отримали ПДЧ, і бенефіти і відповідальність теж несли разом", - додала Верещук.

Що було раніше

У кінці минулого місяця Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України і можливості поглиблення практичного співробітництва з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України є - отримати ПДЧ НАТО.