Верещук вбачає завершення війни на Донбасі завдяки НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Членство України в НАТО може стати реальним інструментом протидії агресії РФ. Про це заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
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"Я говорю про реальні речі, які можуть бути реальним інструментом протидії РФ", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
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Нардеп додала, що найближчою метою країни є набуття Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. І висловила сподівання, що Україна отримає ПДЧ в НАТО разом з Грузією.
"Не забуваємо, що Грузія має конфлікт і теж претендує на членство в НАТО. І дуже б хотілось, щоб ми разом отримали ПДЧ, і бенефіти і відповідальність теж несли разом", - додала Верещук.
Що було раніше
У кінці минулого місяця Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України і можливості поглиблення практичного співробітництва з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України є - отримати ПДЧ НАТО.