Верещук: парламент контролюватиме харчування військовослужбовців

Цитата

"Щодо харчування – дійсно, проблема є, її ніхто не приховує. Ми на Комітеті це розглядали, заслуховували керівництво МОУ, відповідальне за цей напрямок. Просимо людей: якщо є повідомлення і факти про те, що дійсно харчування у військах чи на передовій, полігонах знаходиться у незадовільному стані – будь ласка сигналізуйте до нас - ми будемо вирішувати питання", - сказала вона.

Деталі

Також Верещук анонсувала розгляд профільним Комітетом проекту оборонного замовлення на 2021 рік.

"ДОЗ (державне оборонне замовлення - ред.) надійшло на Комітет і ми завтра (сьогодні, 16 квітня, - ред.) після засідання у парламенті розпочинаємо слухати ДОЗ. І будемо робити це до упору, скільки потрібно. І я думаю, що до понеділка ми це питання вирішимо", - розповіла нардеп.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021–2022 роки".