Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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“23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення".
Крок за кроком, змінюємо реальність!” - написала вона.