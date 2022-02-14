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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64006 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі

Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі

Київ • УНН

 • 563540 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

“23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення".

Крок за кроком, змінюємо реальність!” - написала вона.

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