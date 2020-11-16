Венедіктова похвалилася боротьбою з оргзлочинністю та згадала про "посадки"

Така заява Генпрокурора з'явилася менш як за місяць після того, як Президент Володимир Зеленський вказав, що і сам хоче знати, де обіцяні ним "посадки", розкритикувавши роботу правоохоронних органів.

Венедіктова, зокрема, нагадала, що тільки днями затримано “смотрящих” за Хмельниччиною та Харківщиною.

“Харківський "смотрящий“ від одного зі злодіїв у законі, впійманий минулого тижня, підозрюється в крадіжках, незаконному поводженні зі зброєю та спротиві й погрозах правоохоронцям. Він кілька років переховувався від правосуддя, однак воно його нарешті наздогнало. Втім, за рішенням суду він може вийти під заставу трохи більше 400 тисяч гривень", — зазначила Венедіктова.

"Цей приклад — привід вкотре наголосити, що "посадки“ — це симбіоз ефективності правоохоронців, справедливого законодавства і судової реформи!" - заявила з цього приводу Генпрокурор.

Водночас вона навела статистику з викриття оргзлочинності.

“Втричі більше банд, ніж торік, викрито за 10 місяців 2020 року. Знешкоджено 16 таких небезпечних об‘єднань, тоді як у 2019 — лише 5. Злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період — 352. Це теж більше на 26% за минулорічний результат. На рахунку понад 1,5 тисячі зловмисників, що входили до цих організацій, 3462 кримінальні правопорушення”, — написала зокрема Венедіктова.

За її словами, цього року впроваджено новий механізм моніторингу оргзлочинності.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повинна показати результати до кінця року, інакше він пообіцяв "таку саму відповідь", як попередньому генпрокурору. Так, Зеленський заявив, що колишній генпрокурор Руслан Рябошапка не показав результат роботи на своїй посаді і 5 березня 2020 року ВР звільнила його з посади.