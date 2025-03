Вчись як Скічко: чи може собі дозволити курси у Гарварді пересічний українець?

Деталі

Зі слів Єлизавети, мова йде не про повноцінне навчання, а про курси. При цьому, судячи з її слів, вчиться колишній нардеп онлайн.

“Саша поступив на курси по комунікації і leadership в Hardvard (Harvard — ред.) і тепер якщо він не на роботі, то за комп’ютером — вчитися і робить домашку! Він навіть замислюється поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі”, — написала вона.

Детальнішої інформації про те, які саме курси взяв новопризначений керівник ОДА, наразі немає. Однак можна зробити певні припущення.

Наприклад, зі слів Єлизавети, навчатись її чоловік вже почав. Отже, шукаємо в переліку гарвардських курсів ті, що пов’язані з Лідерством (Leadership) та доступні наразі, або починаються цього тижня, у категорії “бізнес” або “соціальні науки”.

Маємо низку безкоштовних:

— Exercising Leadership: Foundational Principles (Здійснення лідерства: основоположні принципи)

— Become a More Resilient Leader in Turbulent Times (Станьте більш стійким лідером у бурхливі часи, 35-хвилинний урок)

— 4P Model for Strategic Leadership Podcasts (Модель 4P для подкастів стратегічного лідерства)

— The Science of Corresponding with Busy People Webinar (Вебінар “Наука кореспонденції із зайнятими людьми”)

— Practical Improvement Science in Health Care: A Roadmap for Getting Results (Наука про практичне вдосконалення в галузі охорони здоров’я: дорожня карта для отримання результатів)

— Remote Work Revolution for Everyone (Революція віддаленої роботи для всіх)

Є у згаданому діапазоні і курси, які необхідно придбати. А саме:

— Public Leadership Credential (Повноваження громадського лідерства) за 995 доларів+

— Leadership for Senior Executives (Лідерство для керівників вищої ланки) за 7,500 доларів, стартує 5 квітня

— Managing Yourself and Leading Others (Керувати собою і керувати іншими) за 2,150 доларів, стартує 6 квітня

— Succeeding as a Strategic CFO (Досягти успіху в якості стратегічного фінансового директора) за 5,000 доларів, стартує 7 квітня

— Ascending the Peak: Finding the Leader Within (Сходження на вершину: знайти лідера всередині) за 5,000 доларів, стартує 7 квітня.

Якщо говорити про лекції за напрямком Комунікації (Communication), так само курси є як платними, так і безкоштовними. Зокрема, якщо шукати у згаданому часовому діапазоні, Гарвард пропонує безкоштовні та доступні зараз:

— Salary Negotiation Techniques (Методи переговорів щодо зарплати, 15-хвилинний урок)

— The Science of Corresponding with Busy People Webinar (Веб-семінар з питань науки кореспонденції з зайнятими людьми)

— Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking (Риторика: мистецтво переконливого листа і публічних виступів)

А також курс Negotiation Skills: Strategies for Increased Effectiveness (Навички ведення переговорів: стратегії підвищення ефективності) за 2,500 доларів, який стартує сьогодні.

Якщо ж Єлизавета мала на увазі, що Олександр взяв один курс, що включає як Leadership так і Communication, — тоді мова, ймовірно, про один з двох курсів — або безкоштовний The Science of Corresponding with Busy People Webinar, або Succeeding as a Strategic CFO за 5 тисяч.

В цілому, якщо говорити про гарвардські курси, то, при достатньому володінні англійською мовою, низкою таких безкоштовно зможе скористуватись будь-хто. На сайті університету оприлюднена інформація про 122 безкоштовних курси.

Щоправда, якщо вам важливо отримати сертифікат про проходження курсу, доведеться все ж сплатити суму від 100 до 200 доларів.

Інша справа з платними лекціями. Так, наприклад, на курсах, про які йде мова у матеріалі, ціни варіюються. На Leadership, наприклад, стандартна ціна за курс від близько 2 до 7,5 тис. доларів. Але є і такі, що коштують понад 50 тис. Курси з комунікацій трохи дешевші, варіація цін від 299 до 4,390 доларів США.