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Вбивство іноземцем жінки у Києві: стали відомі деталі злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві громадянина США затримали за підозрою у вбивстві жінки. УНН з власних джерел у правоохоронних органах стали відомі деталі злочину.

Вбивство іноземцем жінки у Києві: стали відомі деталі злочину

Громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.

Під час розпиття спртного чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити, коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, то іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.

Іноземця забрала "швидка", а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.

Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Поки поліція офіційних коментрів не надала.

Нагадаємо, в Одесі біля будинку дитини виявили вбитими двох чоловіків.

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