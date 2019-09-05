ВАКС має захищати державу, суспільство та інвесторів від корупціонерів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завданням Вищого антикорупційного суду є покарання корупціонерів задля захисту держави, суспільства та інвесторів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.
“Я не можу ставити вам завдання. Як громадянин маю відчуття, що завдання Вищого антикорупційного суду дуже просте: корупціонер — покараний, держава, суспільство та інвестор — захищені”, — заявив Президент.
При цьому він наголосив, що громадяни очікують від ВАКС не просто повернення вкраденого через покарання топ-корупціонерів, а повернення відчуття та віри в те, що в Україні є справедливість.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.