В уряді обіцяють виділити ще 20 млрд грн на іпотечну програму

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Уряд ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії”, — написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, УФЖК була спеціально створена наприкінці 2020 року як акціонерне товариство для розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.

“Після завершення об’єднання ми готуємо випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн для того, щоб іпотечні програми були доступні якнайбільшій кількості українців. Всі ці продукти сприятимуть тому, що українські родини нарешті зможуть купити власне житло за доступною іпотекою, як це відбувається в розвинених країнах”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Раніше Денис Шмигаль анонсував випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

Що було раніше

Закон України № 1434-IX щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, набув чинності 27 травня.

Автори законодавчої ініціативи раніше вказували, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року. У 2020 році на виконання програми “Доступна іпотека” було створено ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (“Укрфінжитло”), яка фактично виступатиме посередником між банком і громадянином, щоб громадяни могли брати довгострокові іпотечні кредити під фіксовану ставку — 7% річних. Компанія рефінансуватиме банки, що видають іпотечні кредити на визначених державою умовах.

Доповнення

В Україні запрацювала програма “Доступна іпотека 7%” з березня цього року.

В експертних колах кажуть, у “дешевій” іпотеці від уряду можуть бути підводні камені — “завуальовані якісь там додаткові відсотки — через рік або через два роки збільшення цих відсотків. Або окремий відсоток за видачу кредиту”.

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