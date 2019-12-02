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В Україну намагалися незаконно ввезти японські артефакти вартістю 300 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. СБУ виявила незаконне ввезення історичних та культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей – 300 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“На пост „Східний“ Київської міської митниці ДФС прибули три контейнери з товарами із Японії. Замовник вантажу іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації. Експерти підтвердили, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети інтер’єру у східному стилі”, — сказано у повідомленні.

За даними СБУ, це — старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів.

Наразі всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз. За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Ягодин” прикордонники викрили спробу незаконного перевезення великої партії годинників фірми “CASIO” під капотом Porsche Cayenne на суму 1 млн грн. 

Українські Національні Новини

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