В Україну намагалися незаконно ввезти японські артефакти вартістю 300 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. СБУ виявила незаконне ввезення історичних та культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей – 300 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“На пост „Східний“ Київської міської митниці ДФС прибули три контейнери з товарами із Японії. Замовник вантажу іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації. Експерти підтвердили, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети інтер’єру у східному стилі”, — сказано у повідомленні.
За даними СБУ, це — старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів.
Наразі всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз. За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Ягодин” прикордонники викрили спробу незаконного перевезення великої партії годинників фірми “CASIO” під капотом Porsche Cayenne на суму 1 млн грн.