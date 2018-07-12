В Україні затримали банду, яка підробляла документи держзразка

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася виготовленням та продажем підроблених документів державного зразка. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Сергій Тіхонов, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За його словами, поліція задокументувала діяльність злочинної групи ще з лютого цього року.

"Отримали інформацію, що в Україні діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та масово розповсюджує підроблені документи державного зразка з відповідними ступенями захисту. Це такі документи як свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, нотаріальні доручення, довідки науково-дослідного Бюро судових експертиз", - зазначив Тіхонов.

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Учасники угруповання - мешканці Івано-Франківської, Волинської, Черкаської, Київської областей та Києва віком від 20 до 54 років. Кожен з учасників виконував свою функцію у групі, відповідаючи за конкретний напрямок роботи.

"Зловмисники розміщували через інтернет оголошення з інформацією про свої "послуги" та номерами контактних телефонів. Один із учасників відповідав на телефонні дзвінки та приймав замовлення. Після внесення завдатку на банківську картку "клієнт" надсилав свої дані для документів через месенджери", - розповіли в поліції.

Зібрані дані передавали членам угруповання. А вони безпосередньо за допомогою станків виготовляли підроблені документи із захисними голографічними елементами.

"Окремі учасники пересилали готові замовлення "клієнтам" поштою. При цьому зловмисники використовували різні засоби конспірації, зокрема, постійно змінювали свої анкетні дані та номери телефонів. Попередньо, фігуранти користувалися навіть жіночим ім'ям", - зазначено в повідомленні.

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Поліція встановила, що зловмисники виконали понад тисячу замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень. Однак, як зазначено, є підстави вважати, що їх було більше.

Крім того, правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної групи та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

"Вчора було проведено близько десяти обшуків у центральній та західній частині України. Вилучено спеціальне обладнання для виготовлення посвідчень державного зразка, гроші у сумі близько одного мільйона гривень та інші докази, які зараз досліджуються слідчими та оперативними працівниками", – розповів керівник карного розшуку країни.

Також, за попередньою інформацією, один зі станків для виготовлення документів, який використовували зловмисники, раніше використовувався у державній установі. Крім того, він був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Нині ці дані перевіряються.

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Усім п'ятьом затриманим повідомили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

Наразі буде прийматися рішення щодо обрання стосовно них запобіжного заходу.

"Але розслідування на цьому не закінчується. Ми розуміємо, що ці документи виготовлялися для членів злочинних угруповань. Також за допомогою підроблених документів відбувалася легалізація викраденого автотранспорту, інші злочинні схеми. Зараз все це буде досліджуватися і будуть проводитися подальші слідчі дії", - підкреслив Тіхонов.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян США через інтернет. 

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