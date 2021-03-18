В Україні виплатили вже 114 млн грн "лікарняних" через самоізоляцію від COVID-19

Деталі

Відомо, що за час пандемії близько 100 тисяч застрахованих громадян перебували на самоізоляції за кошти державного цільового фонду. Повідомляється, що зокрема 13 387 медичних працівників пройшли відповідну самоізоляцію, на що було виділено 23,2 мільйонів гривень.

Цитата

“З початку пандемії 100 тисяч 603 застраховані особи знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом. Станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму 114,2 мільйона гривень”, — повідомили у ФССУ

Доповнення

Українці за рік отримали лікарняних на понад 12 млрд гривень.