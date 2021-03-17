В Україні створили базу символів ненависті: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українська Гельсінська спілка з прав людини створила базу символів ненависті, які широко використовуються в Україні. Особлива увага приділена праворадикальним групам, що найчастіше вчиняють насильство на ґрунті ненависті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reportingradicalism.
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"За даними Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті. На жаль, більшість злочинів на ґрунті ненависті та упереджень в Україні залишаються безкарними; багато злочинів на ґрунті ненависті навіть не розслідуються поліцією або розслідуються як звичайні злочини, оскільки ознаки мотивації ненависті, такі як наявність символу ненависті, не розпізнаються", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Для кожного символу в базі даних пропонується опис загальних характеристик та детальний аналіз того, як використовується цей символ.
Символи, зібрані в базі даних, використовуються в Україні праворадикальними організаціями, групами та приватними особами.
В розділ з символікою рухів потрапили герб нацистської Німеччини, свастика, емблема "СС", емблема "СС Галичина", кельтський хрест, Коловрат, цифрові комбінації 14 і 88.
До бази також потрапила символіка радикальних організацій: "Карпатської січі", С14, "Традиції та порядку", "Азова", "Нацдружин", "Фрайкора", бренд одягу "Свастон", ультрас ФК "Динамо" та інших.
Додамо
Служба безпеки України викрила і припинила у Києві діяльність терористичної групи, учасники якої були послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта. Лідеру угрупування на прізвисько "Гітлер" повідомлено про підозру.