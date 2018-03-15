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В Україні проведуть аудит якості відремонтованих у 2017 році доріг

В Україні проведуть аудит якості відремонтованих у 2017 році доріг

Київ • УНН

 • 10931 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні проведуть масштабний аудит якості доріг, які були відремонтовані минулого року. З відповідною ініціативою виступив прем’єр міністр Володимир Гройсман під час спеціальної наради за участі керівництва Міністерства інфраструктури та “Укравтодору”, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг, передусім тих, що пройшли ремонт у 2017 році, і вимагає притягти до відповідальності ті підрядні організації, які свого часу неякісно виконали дорожні роботи, і сьогодні дороги знов потребують оновлення”, — сказано у повідомленні.

При цьому, Гройсман, наполягає на необхідності швидкого впровадження нового стандарту будівництва, розробленого в рамках реалізації програми “500-500-1000”.

“Нам потрібно провести масштабний аудит того, що зроблено в 2017 році. Очікую терміновий план перевірки і рішення про створення контрольних груп (для перевірки доріг). Всі виправлення (дорожніх робіт) мають проходити за рахунок підрядних організацій (які неякісно виконали свою роботу)”, — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив відеоролик, на якому показані відремонтовані у 2017 році дороги.

Українські Національні Новини

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