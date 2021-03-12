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В Україні посилили відповідальність за спалення лісу: Зеленський підписав закон

В Україні посилили відповідальність за спалення лісу: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій“ № 1259-ІХ, який парламент ухвалив 19 лютого 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У пояснювальній записці зазначається, що в Україні спостерігається стала тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та внаслідок масового сільськогосподарського випалювання. Такі пожежі завдають непоправної шкоди довкіллю, рослинному та тваринному світу, знищують види рослин і тварин, які підлягають захисту та занесені до Червоної книги України. При цьому власники та землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства, а місцеві органи влади не мають повноважень для запобігання виникненню пожеж.
“Закон, що його підписав Президент, встановлює заборону випалювання з порушенням установленого порядку сухої рослинності у прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, у середовищі розмноження та на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність”, — зазначається в повідомленні.

Крім того, документ зобов’язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності з порушенням установленого порядку, обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць.

Так, закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3526 щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій.

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