В Україні планують продаж трьох портів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство інфраструктури України планує продати три маленькі порти, зокрема Білгород-Дністровський та Скадовськ. Про це заявив очільник міністерства Владислав Криклій в інтерв’ю журналу "Новое Время", передає УНН.
"Із найцікавішого - плануємо на продаж три маленьких порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ. Тому що на концесію туди мала ймовірність, що хтось зайде. Вони дуже збиткові, їм уже не вистачає грошей на фонд заробітної платні", - зазначив Криклій.
За його словами, для передачі в концесію інвесторів цікавлять проекти, які працюють і приносять прибуток.
"Проте, у будь-якому випадку, державі вигідніше експлуатувати ці об’єкти разом з приватним сектором. Наприклад, порт Ольвія - яскраве цьому підтвердження. За минулий рік він отримав 5 млн грн прибутку, а концесіонер готовий платити 82 млн грн фіксованого платежу. Тобто в 16 разів більше, ніж підприємство показало за минулий рік", - наголосив Криклій.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що переможцем конкурсу на концесію у порту Ольвія стала катарська компанія "QTerminals".