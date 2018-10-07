В центрі Одеси загинув чоловік: очевидці повідомляють про самогубство

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В центрі Одеси загинув чоловік. На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Зі слів очевидців, чоловік самостійно вистрибнув з мосту та після отриманих травм загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.