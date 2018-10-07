В центрі Одеси загинув чоловік: очевидці повідомляють про самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В центрі Одеси загинув чоловік. На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Зі слів очевидців, чоловік самостійно вистрибнув з мосту та після отриманих травм загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
Працівники поліції встановлюють особу померлого .
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України.
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Як повідомляв УНН, на залізничній станції Слов'янська у Донецькій області місцева жителька спробувала вчинити самогубство.