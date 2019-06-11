В ПСГ зберігається 15 млн куб. м природного газу в режимі "митний склад"

З початку квітня АТ "Укртрансгаз" активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі "митний склад". В червні АТ "Укртрансгаз" очікує утримання динаміки – у разі встановлення Регулятором тарифів на послуги транспортування на короткі відстані. В рамках підготовки до зимового сезону та невизначеності щодо майбутнього транзиту, для "Укртрансгазу" розвиток цього напрямку стратегічно важливий з точку зору надання послуг європейським компаніям, які мають запит на зберігання великих об’ємів природного газу.

Сьогодні як компанії-резиденти, так і компанії-нерезиденти мають можливість зберігати газ на території України протягом 1095 днів без сплати митних зборів за умови подальшого транспортування природного газу з території України. Тариф на зберігання в режимі "митного складу" не відрізняється від звичайного тарифу на зберігання газу в ПСГ та становить близько 0,6 євро/МВт.



Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" чекають оприлюднення тексту постанови, що допоможе знизити ціну на газ.