В ПХГ хранится 15 млн куб. м природного газа в режиме "таможенный склад"

С начала апреля АО "Укртрансгаз" активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад". В июне АО "Укртрансгаз" ожидает содержание динамики - в случае установления Регулятором тарифов на услуги транспортировки на короткие расстояния. В рамках подготовки к зимнему сезону и неопределенности относительно будущего транзита, для "Укртрансгаза" развитие этого направления есть стратегически важный с точки зрения предоставления услуг европейским компаниям, которые имеют запрос на хранение больших объемов природного газа.

Сегодня как компании-резиденты, так и компании-нерезиденты имеют возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.



Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" ожидают обнародования текста постановления, что поможет снизить цену на газ .