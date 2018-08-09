В ООН назвали основні порушення прав людини під Іловайськом у серпні 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Події під Іловайськом у серпні 2014 року ілюструють порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які неодноразово були скоєні проти цивільних та позбавлених боєздатності осіб під час конфлікту. Про це під час презентації тематичної доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявила голова місії ООН Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
"Події під Іловайськом ілюструють порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які неодноразово були скоєні проти цивільних та осіб hors de combat (позбавлених боєздатності) під час конфлікту. У тому числі, це обстріли житлових районів, наслідком яких стали жертви серед цивільного населення, вбивства цивільних та інших осіб, а також незаконні затримання, насильницькі зникнення, катування цивільних та інших осіб, захищених міжнародним гуманітарним правом", - підкреслила Фрейзер.
У червні в ООН заявили, що на Донбасі почали навмисне цілити у цивільних.