В ООН назвали основные нарушения прав человека под Иловайском в августе 2014 года

"События в Иловайске иллюстрируют нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые неоднократно были совершены против гражданских и лиц hors de combat (лишенных боеспособности) во время конфликта. В том числе, это обстрелы жилых районов, следствием которых стали жертвы среди гражданского населения, убийства гражданских и других лиц, а также незаконные задержания, насильственные исчезновения, пытки гражданских и других лиц, защищенных международным гуманитарным правом", - подчеркнула Фрейзер.

В июне в ООН заявили, что на Донбассе начали умышленно целить в гражданских.