В ООН назвали основные нарушения прав человека под Иловайском в августе 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. События в Иловайске в августе 2014 года иллюстрируют нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые неоднократно были совершены против гражданских и лишенных боеспособности лиц во время конфликта. Об этом во время презентации тематического доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.
"События в Иловайске иллюстрируют нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые неоднократно были совершены против гражданских и лиц hors de combat (лишенных боеспособности) во время конфликта. В том числе, это обстрелы жилых районов, следствием которых стали жертвы среди гражданского населения, убийства гражданских и других лиц, а также незаконные задержания, насильственные исчезновения, пытки гражданских и других лиц, защищенных международным гуманитарным правом", - подчеркнула Фрейзер.
В июне в ООН заявили, что на Донбассе начали умышленно целить в гражданских.