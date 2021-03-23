В очікуванні дербі: українські тенісисти перемогли на старті турніру в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В рамках турніру ATP Challenger Tour “Citta di Lugano”, що проходить на кортах у швейцарському місті Лугано, стартували двоє із трьох українців, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Сергій Стаховський впевненою перемогою стартував на челенджері в Лугано. Він менш ніж за годину обіграв італійця Франческо Форті — 6:4, 6:2.
Натомість переможець кваліфікації Віталій Сачко виграв важкий матч у першому колі основи челенджеру в Лугано. За 2 години 31 хвилину він подолав спротив австралійця Марка Полманса посіяного під 4-м номером (137 у рейтингу АТР) — 2:6, 6:4, 6:2.
Таким чином, перемога вивела Сачка у другий раунд, в якому він зіграє саме із Стаховським в так званому “українському дербі”.
Доповнення
Також матч першого кола проведе і перший номер чоловічого тенісу Ілля Марченко. Він спробує взяти реванш у німця Мазура за поразку в півфіналі міжнародного турніру минулого тижня, що пройшов в Італії.