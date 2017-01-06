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В.Новинський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії

В.Новинський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В рамках робочого візиту до Хорватії, 5 січня 2017 року, один з лідерів Опозиційного блоку, Вадим Новінський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковича. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook , передає УНН.

Предметом обговорення стала всередині і зовнішньополітична ситуація в Україні.

Зокрема, були порушені питання політичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Як повідомив Новинський, пан Пленкович, підтримав тезу про те, що для проблеми Донбасу існує тільки мирне вирішення, і зазначив, що Мінські угоди повинні в повному обсязі виконувати обома сторонами, і тільки повне їх виконання здатне повернути мир на Донбас і привести до міжнародної розрядки .

Політики також обговорили розвиток взаємовигідних економічних взаємин наших країн. Вадим Новинський висловив упевненість, що одним з найперспективніших напрямів торговельно-економічного співробітництва України та Хорватії може стати сфера суднобудування.

"Суднобудування - це високотехнологічна галузь, яка створює високу додану вартість, і формує навколо себе цілий ряд суміжних бізнесів, а значить створює робочі місця, підвищує експортну виручку і податкові відрахування в бюджет. Поза всяким сумнів, така співпраця була б і взаємовигідним, і перспективним ", - зазначив він.

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