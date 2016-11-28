В.Медведчук прокоментував підсумки саміту Україна-ЄС

$41.320.07
47.030.11
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 84889 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 100645 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 99876 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 103802 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 112771 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 167643 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75023 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162603 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111628 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69907 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 15894 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 19149 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 16684 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 15401 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 23678 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 8082 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 84889 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 167643 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 186601 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 162603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 312 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101656 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103713 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47858 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50912 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

В.Медведчук прокоментував підсумки саміту Україна-ЄС

Київ • УНН

 • 5660 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Саміт Україна — ЄС став доказом того, що відносини України і Євросоюзу так і не стали партнерськими. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

В.Медведчук прокоментував підсумки саміту Україна-ЄС

“Після закінчення саміту Україна-ЄС у українців залишилося більше питань, ніж відповідей. Чергове перенесення безвізового режиму, торги з приводу скасування мораторію на експорт лісу-кругляка (єврочиновники навіть не приховували, що основною умовою для виділення фінансової допомоги Києву є відновлення торгівлі українським лісом), провал підписання угоди з Європолом змусили навіть прихильників євроінтеграції заговорити про „єврозраду“. І хоча ще не так давно глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявляв, що Київ повинен вирішити два питання для відновлення надання фіндопомоги („перше — це скасування заборони на експорт лісу, і друге — це відновлення виплат соціальної допомоги внутрішнім переселенцям“), обіцянок Києва не „впроваджувати законодавство щодо введення заборони на експорт деревини“ виявилося досить, щоб розблокувати питання з фінансуванням. Питання виплат жителям Донбасу відійшло на другий план”, — написав В.Медведчук.

Він зазначив, що у цьому нічого непередбачуваного немає, оскільки, на його думку, європейці ніколи не приховували свого прагматизму й утилітарного ставлення до України.

За словами В.Медведчука, вимога ЄС відновити поставки лісу-кругляка, що, як зазначив політик, суперечить національним інтересам України, у Києві не викликало обурення, чого не скажеш про чергове перенесення “безвізу”.

“Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який ще за день до саміту обіцяв „безвіз“ до кінця поточного року, заговорив про „інституційну слабкість“ ЄС”“, — зазначив В.Медведчук.

На думку політика, з огляду на ситуацію в Україну бажання ЄС тримати свої кордони закритими, закономірне.

“Однак з огляду на ситуацію в Україні — відсутність результатів реформ і будь-яких (хоча б малопомітних) успіхів в боротьбі з корупцією — і беручи до уваги розгул радикалізму і екстремізму, потурання „демократичної“ влади неонацистських радикальним угрупованням, бажання ЄС тримати свої кордони закритими є більш ніж закономірним. Заяви голови Європарламенту Мартіна Шульца про те, що Франція, Бельгія, Німеччина, Італія і низка інших країн мають сумніви, а тому блокують відповідне рішення, стали холодним душем для Києва. На тлі подібних заяв Мартіна Шульца, який визнав, що не має наміру балотуватися на пост глави Європарламенту (це звільняє його від обов’язку бути вкрай політкоректним), спічі голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і президента Європейської Ради Дональда Туска більше були схожі на політичні реверанси”, — написав В.Медведчук.

Він зазначив, що саміт Україна — ЄС став черговим доказом того, що, незважаючи на заяви і численні обіцянки Брюсселя, відносини України і Євросоюзу так і не стали партнерськими.

“Сьогодні, як і півтора роки тому, слова голови Єврокомісії гранично актуальні: „Україна ... вже давно є членом європейської сім’ї, але ще не є членом Євросоюзу. Бути членом сім’ї і членом організації — дві різні речі“. Дійсно, різні речі. Брюссель давно розчарувався в „майданних лідерах“ і не вірить в результат реформ, але як і раніше намагається витягти з „партнерського співробітництва“ з Україною максимум вигоди. Для ЄС Україна була і залишається європейською країною виключно за географічною ознакою. Та ще за цінами і тарифами, нав’язаним лихварями. Ні європейського рівня життя, ні європейських стандартів демократії, ні верховенства права українці так і не побачили. Розпіарений євроінтеграторами шлях в „єдину європейську сім’ю“ завів Україну в глухий кут”, — підсумував В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78