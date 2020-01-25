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В Іркутську у студентів з Китаю запідозрили новий коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. П’ятеро студентів з Китаю, які навчаються в Байкальському державному університеті, стоять на особливому контролі через новий коронавірус. Про це повідомляється на сайті адміністрації Іркутської області, пише УНН.

В Іркутську у студентів з Китаю запідозрили новий коронавірус

Ректорат вузу безпосередньо звернувся до головного лікаря обласної інфекційної клінічної лікарні Володимира Хабудаєва. “Ризик був в тому, що ці студенти виїжджали на канікули додому”, — зазначив головлікар.

Він розповів, що у них діагностували грип, але для виключення підозр на новий коронавірус їх аналізи відправили в Новосибірськ для дослідження. В адміністрації повідомили, що всіх студентів БДУ, які проживають в гуртожитку, оглянули медики.

Агентство ТАСС з посиланням на Хабудаєва пише, що китайських студентів госпіталізували.

Напередодні в Іркутську госпіталізували громадянина Китаю з підозрою на новий коронавірус. В результаті лікарі поставили йому діагноз нетипованого вірусу грипу А, але відправили його аналізи в Новосибірськ, щоб виключити невідоме раніше захворювання.

Додамо, що заходи спецзахисту від пневмонії нового типу торкнулися 1,17 млрд жителів Китаю.

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