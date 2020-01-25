В Іркутську у студентів з Китаю запідозрили новий коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. П’ятеро студентів з Китаю, які навчаються в Байкальському державному університеті, стоять на особливому контролі через новий коронавірус. Про це повідомляється на сайті адміністрації Іркутської області, пише УНН.
Ректорат вузу безпосередньо звернувся до головного лікаря обласної інфекційної клінічної лікарні Володимира Хабудаєва. “Ризик був в тому, що ці студенти виїжджали на канікули додому”, — зазначив головлікар.
Він розповів, що у них діагностували грип, але для виключення підозр на новий коронавірус їх аналізи відправили в Новосибірськ для дослідження. В адміністрації повідомили, що всіх студентів БДУ, які проживають в гуртожитку, оглянули медики.
Агентство ТАСС з посиланням на Хабудаєва пише, що китайських студентів госпіталізували.
Напередодні в Іркутську госпіталізували громадянина Китаю з підозрою на новий коронавірус. В результаті лікарі поставили йому діагноз нетипованого вірусу грипу А, але відправили його аналізи в Новосибірськ, щоб виключити невідоме раніше захворювання.
Додамо, що заходи спецзахисту від пневмонії нового типу торкнулися 1,17 млрд жителів Китаю.