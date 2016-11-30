В.Гройсман очікує зниження цін на ліки з 1 січня

“Я очікую, що з 1 січня, хто має відношення до фармацевтики, почнуть справедливо формувати ціну на ліки в Україні”, — сказав В.Гройсман.

Він підкреслив, що на законодавчому рівні Кабміном зроблені всі необхідні кроки.

“Треба просто об’єктивно підійти до того, щоб реальна вартість ліків була зменшена, тому що для цього є всі підстави”, — заявив В.Гройсман.