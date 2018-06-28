У "Газпромі" заявили, що суд в Швеції відхилив апеляцію "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) в четвер прийняв рішення залишити в силі свій наказ від 13 червня 2018 року про зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в рамках контракту на транзит газу через України. Про це повідомив російський холдинг, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Нафтогаз України" намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його доводи безпідставними. Ця обставина підсилює позицію "Газпрому" при оскарженні спроб "Нафтогазу України" примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 18 червня НАК "Нафтогаз України" звернувся до апеляційного суду в Швеції, який розглядає оскарження рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російського ПАТ "Газпром" щодо газових контрактів.
Раніше "Газпром" заявив, що домігся призупинення рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом".
Так, російський "Газпром" в травні направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом України" за транзитним контрактом.