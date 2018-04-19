Біля аеропорту Ірландії сталася аварія літака: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Біля міжнародного аеропорту Белфаст у Північній Ірландії сталася аварія невеликого літака, в результаті чого загинуло двоє осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
"Серйозний інцидент стався о 12:49", - йдеться у повідомленні служби швидкої допомоги Північної Ірландії.
Відомо, що літак загорівся у 5 кілометрах від головного аеродрому. Більше того він не мав прибути у Белфаст. Вважається, що літальний апарат міг вилетіти з аеродрому Ньютонардс.
Деталі інциденту уточнюються.
Зараз аеропорт працює без проблем.
Як повідомляв УНН, пасажири літака Southwest Airlines, двигун якого вибухнув прямо в повітрі, називають справжньою героїнею свого пілота, якій після аварії вдалося успішно виконати екстрену посадку.