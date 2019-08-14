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Уряд схвалив підвищення зарплат тренерів дитячих спортшкіл

Уряд схвалив підвищення зарплат тренерів дитячих спортшкіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про збільшення зарплати тренерам дитячих та юнацьких спортивних шкіл на 20-70%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Кабінет міністрів України схвалив рішення про збільшення з 1 січня 2020 року заробітних плат тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%. Такий крок є складовою загальної урядової політики зростання доходів освітян і вирівняння диспропорцій в оплаті праці вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів і спортивних наставників", - йдеться в повідомленні.

Також, уряд схвалив рішення про збільшення стипендій для видатних і перспективних спортсменів, про запуск центру олімпійської підготовки по стрибках у воду, а також про розвиток матеріально-технічної бази для параолімпійського спорту.

Нагадаємо, уряд схвалив рішення про підвищення заробітних плат працівникам освітньої галузі.

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