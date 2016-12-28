Уряд дозволив військово-фінансову співпрацю з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд дозволив військово-фінансову співпрацю з Туреччиною. Відповідне розпорядження ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України передає кореспондент УНН.
“Проект розпорядження КМУ “Про підписання угоди між КМУ та урядом Турецької республіки про військово-фінансову співпрацю, протоколу між КМУ та уряду Турецької республіки про втілення фінансової допомоги”, — сказав С.Полторак.
Як повідомляв УНН, 25 листопада Кабінет міністрів Туреччини затвердив угоду про надання Україні кредиту обсягом 50 млн дол.