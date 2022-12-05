Унаслідок російських атак загинуло 4 людей - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки росії загинули щонайменше чотири людини. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 тощо... Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо", - повідомив президент.
Деталі
Зеленський подякував військовим повітряним командуванням "Схід", "Південь" і "Центр", а також західним партнерам за системи ППО. Він зазначив, що енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи з усунення наслідків атаки.
"Сьогоднішньою ракетною атакою росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію... Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир", - наголосив президент.
Нагадаємо
Сьогодні відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.
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