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Українці їдуть працювати до ЄС попри попит у всьому світі - експерт

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 • 36334 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Більшість українців їдуть працювати до країн ЄС, незважаючи на те, що попит на працевлаштування є по всьому світу. Зокрема, у Канаді та США. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Нові напрямки у працевлаштуванні за кордоном будуть постійно відкриватися, бо робочі руки потрібні у різних країнах світу, в тому числі в Австралії, Канаді, США, Новій Зеландії тощо. Але найлегше знайти роботу та потрапити до роботодавця для більшості українців до країн Європи, особливо тих, що мають з нами спільний кордон. Отже, більшість все одно вибиратиме Польщу, Чехію та країни Балтії", - розповів експерт.

Як раніше повідомляв УНН, українці чекають на відкриття ринку працевлаштування з Німеччиною для того, аби поїхати працювати саме у цю країну.

Нагадаємо, за даними опитування, більшість українців найбільшою загрозою для країни вважають масову еміграцію

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