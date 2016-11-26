Українці і поляки у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українці і поляки у Варшаві разом вшанували пам'ять жертв Голодомору. Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У Варшаві українці та поляки разом вшанували память жертв Голодомору", - повідомив посол.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.