Українці і поляки у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору

"У Варшаві українці та поляки разом вшанували память жертв Голодомору", - повідомив посол.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.