Український футболіст продовжить кар'єру в складі чинного чемпіона Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Колишній півзахисник київського “Динамо” Євген Макаренко підписав угоду з бельгійським “Андерлехтом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
З 26-річним українцем угода заключна терміном на 4 роки. Наразі Макаренко захищає кольори іншого представника Бельгії “Кортрейка”, і дограє в їх складі до кінця сезону. Тому за “Андерлехт” уродженець Києва почне виступи з сезону 2018/19 років.
“Я відразу погодився на пропозицію про перехід. Я впевнений в цьому проекті. „Андерлехт“ — найбільший клуб Бельгії”, — наголосив Макаренко.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні 26-річний півзахисник зіграв в 29 поєдинках за бельгійську команду в усіх турнірах, в яких відзначився 2 гольовими передачами.
Зауважимо, що до нинішнього сезону футболіст належав київському “Динамо” і провів за головну команду Києва 39 матчів.