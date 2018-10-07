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24 березня, 11:09 • 113267 перегляди

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Український дует вийшов у тенісний чвертьфінал юнацької Олімпіади

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У перший змагальний день третьої літньої юнацької Олімпіади в Буенос-Айресі у боротьбу вступили дві українські тенісистки, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

У матчі першого кола 17-річні Вікторія Дьома і Маргарита Білоконь обіграли одноліток Тхасапорн Накло з Таїланду і новозеландку Валентину Іванов — 6:1, 6:3.

Своїх суперниць українки дізнаються після завершення зустрічі між четвертими сіяними японками Юкі Найто і Нахо Сато і грузинки Ани Макацарії з Джорджією Драммі з Ірландії.

Додамо, що завтра українки стартують й в одиночному розряді турніру — Білоконь проти представниці Італії, а Дема із японкою Сато.

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