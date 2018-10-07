Український дует вийшов у тенісний чвертьфінал юнацької Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У перший змагальний день третьої літньої юнацької Олімпіади в Буенос-Айресі у боротьбу вступили дві українські тенісистки, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У матчі першого кола 17-річні Вікторія Дьома і Маргарита Білоконь обіграли одноліток Тхасапорн Накло з Таїланду і новозеландку Валентину Іванов — 6:1, 6:3.
Своїх суперниць українки дізнаються після завершення зустрічі між четвертими сіяними японками Юкі Найто і Нахо Сато і грузинки Ани Макацарії з Джорджією Драммі з Ірландії.
Додамо, що завтра українки стартують й в одиночному розряді турніру — Білоконь проти представниці Італії, а Дема із японкою Сато.