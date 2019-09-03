Українська легкоатлетка тріумфувала на турнірі в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі Calla Dei Castelli у Беллінцоні (Швейцарія), повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Геращенко виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,94 метри. Ще одна українка, Юлія Чумаченко, була шостою (1,84 м).
Примітно, що на престижних змаганнях серії ISTAF у Берліні виступив переможець "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту Андрій Проценко. Цього разу наш співвітчизник з результатом 2,25 м став був четвертим. Переміг німець Матеуш Пржибілко (2,30 м).
Нагадаємо, що Геращенко виборювала медаль і на турнірі в Італії у липні.