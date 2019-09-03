Украинская легкоатлетка победила на турнире в Швейцарии

Геращенко выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра. Еще одна украинка Юлия Чумаченко, была шестой (1,84 м).

Примечательно, что на престижных соревнованиях серии ISTAF в Берлине выступил победитель "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в высоту Андрей Проценко. На этот раз наш соотечественник с результатом 2,25 м стал был четвертым. Победил немец Матеуш Пржибилко (2,30 м).

Напомним, что Геращенко боролась за медаль и на турнире в Италии в июле.