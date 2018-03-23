Українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За два перших місяці 2018 року Україна збільшила експорт м'яса птиці на 40%, не дестабілізуючи при цьому ціни на внутрішньому ринку. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики, передає УНН.
У січні-лютому експорт курятини сягнув 44,45 тис.тонн і приніс країні 68,8 тис. дол. валютної виручки.
Перше місце в списку країн-імпортерів української курятини посдає Голландія. У січні-лютому поточного року Україна поставила до Голландії м’яса птиці на 16,4 тис. дол. Друге місце посідає Ірак з показником в 9,8 тис. дол. Замикає трійку лідерів — Словаччина, куди Україна експортувала курятини на 9 тис. дол.
“За даними ФАО, світові ціни на курятину виросли на 25% — це говорить про те, що сьогодні її вигідніше експортувати, ніж пускати на внутрішній ринок”, — зазначив експерт Павло Мороз.
При цьому він додав, що хвилюватися внутрішньому споживачеві через дефіцит курятини не варто. Сьогодні вітчизняні виробники цілком покривають потребу внутрішнього ринку. Більш того, навіть змогли на час зменшити відпускні ціни. За даними інфляційного барометра, на початку березня поточного року здешевлення становило 5,5%.
П.Мороз пояснює це стабілізацією гривні і затвердженням програм держпідтримки АПК.
“На початку лютого нарешті прийняли постанову Кабміну, яке закріпило види дотаційною держпідтримки АПК на 2018 рік. В цьому році програми держпідтримки змінилися, але в цілому це був позитивний імпульс, виробники отримали інформацію про те, яким чином вони зможуть стримувати зростання собівартості продукту в поточному році. Це один з факторів, чому в Україні подешевшала курка”, — пояснив він.
Яка буде ціна на стратегічний м’ясний продукт в березні і квітні, експерт прогнозувати не став. Він зазначив, що на ціну будуть впливати все та ж стабільність гривні, а разом з нею і витрати на виробництво, де ключовими будуть ціни на електроенергію, паливо, зарплати тощо.