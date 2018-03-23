Українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності

ukru
Ексклюзив
14:20 • 139858 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 137570 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 263384 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 189484 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 281730 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 198788 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 229139 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 243750 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 244962 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135648 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
62 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 136067 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 112758 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 104249 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 64991 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 99035 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 98963 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 139863 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 263393 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 281740 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 264465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 64991 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 54710 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 104249 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 136067 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 142270 перегляди
Актуальне
Українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності

Українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності

Київ • УНН

 • 37369 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. За два перших місяці 2018 року Україна збільшила експорт м'яса птиці на 40%, не дестабілізуючи при цьому ціни на внутрішньому ринку. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики, передає УНН.

У січні-лютому експорт курятини сягнув 44,45 тис.тонн і приніс країні 68,8 тис. дол. валютної виручки.

Перше місце в списку країн-імпортерів української курятини посдає Голландія. У січні-лютому поточного року Україна поставила до Голландії м’яса птиці на 16,4 тис. дол. Друге місце посідає Ірак з показником в 9,8 тис. дол. Замикає трійку лідерів — Словаччина, куди Україна експортувала курятини на 9 тис. дол.

“За даними ФАО, світові ціни на курятину виросли на 25% — це говорить про те, що сьогодні її вигідніше експортувати, ніж пускати на внутрішній ринок”, — зазначив експерт Павло Мороз.

При цьому він додав, що хвилюватися внутрішньому споживачеві через дефіцит курятини не варто. Сьогодні вітчизняні виробники цілком покривають потребу внутрішнього ринку. Більш того, навіть змогли на час зменшити відпускні ціни. За даними інфляційного барометра, на початку березня поточного року здешевлення становило 5,5%.

П.Мороз пояснює це стабілізацією гривні і затвердженням програм держпідтримки АПК.

“На початку лютого нарешті прийняли постанову Кабміну, яке закріпило види дотаційною держпідтримки АПК на 2018 рік. В цьому році програми держпідтримки змінилися, але в цілому це був позитивний імпульс, виробники отримали інформацію про те, яким чином вони зможуть стримувати зростання собівартості продукту в поточному році. Це один з факторів, чому в Україні подешевшала курка”, — пояснив він.

Яка буде ціна на стратегічний м’ясний продукт в березні і квітні, експерт прогнозувати не став. Він зазначив, що на ціну будуть впливати все та ж стабільність гривні, а разом з нею і витрати на виробництво, де ключовими будуть ціни на електроенергію, паливо, зарплати тощо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$86,223.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$1,993.72