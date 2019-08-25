Українець здобув 22 перемогу в США на боях без правил

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (22-0) залишився непереможеним за підсумками поєдинку з американським ветераном Девідом Рікельсом (21-6) в рамках основного карда турніру "Bellator 225", що відбувся в американському місті Бріджпорт, повідомляє УНН з посиланням на mmajunkie.usatoday.com.

Амосов витратив трохи часу на обмін ударами, щоб застати супротивника зненацька на старті зустрічі. Після цього Ріккелсу був необхідним час, щоб підвестися. Амосов зберіг позицію, але завдав невеликих проблем опоненту. Рікельсу вдалося встати на заключні етапи раунду, але він не зміг зробити нічого значущого.

У другому раунді Амосову вдалося знову відправити візаві на настил, і там провести задушливий прийом – дострокова перемога.

"Це була не перша і не остання дострокова перемога. Дякую моїм тренерам і спаринг-партнерам за те, що вони підготували мене до цього. Я з нетерпінням чекаю боротьби з переможцем (Рорі Макдональд проти Дугласа Ліми в "Bellator 232"). Це моя ціль", - наголосив переможець.

Примітно, що 25-річний уродженець Києва Амосов в своєму послужному списку має також звання трикратного чемпіона світу по бойовому самбо.

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