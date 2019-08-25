Украинец одержал 22 победу в США на боях без правил
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский полусредневес Ярослав Амосов (22-0) остался непобежденным по итогам поединка с американским ветераном Дэвидом Рикельсом (21-6) в рамках основного карда турнира "Bellator 225", который состоялся в американском городе Бриджпорт, сообщает УНН со ссылкой на mmajunkie.usatoday.com.
Амосов потратил немного времени на обмен ударами, чтобы застать противника врасплох на старте встречи. После этого Риккелсу было необходимо время, чтобы подняться. Амосов сохранил позицию, но нанес небольших проблем оппоненту. Рикельсу удалось встать на заключительные этапы раунда, но он не смог сделать ничего значимого.
Во втором раунде Амосову удалось вновь отправить визави на настил, и там провести удушающий прием — досрочная победа.
“Это была не первая и не последняя досрочная победа. Спасибо моим тренерам и спарринг-партнерам за то, что они подготовили меня к этому. Я с нетерпением жду борьбы с победителем (Рори Макдональд против Дугласа Лимы в „Bellator 232“). Это моя цель”, - подчеркнул победитель.
Примечательно, что 25-летний уроженец Киева Амосов в своем послужном списке имеет также звание трехкратного чемпиона мира по боевому самбо.