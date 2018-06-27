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Україна знову скоротила виробництво свинини

Україна знову скоротила виробництво свинини

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КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м’яса свинини у травні 2018 року скоротилося на 6,3%, порівняно з травнем минулого року — до 18 тис. тонн. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

При цьому порівняно з квітнем 2018 року виробництво свинини в Україні зросло на 12,3%.

Загалом протягом перших п’яти місяців цього року в Україні було вироблено 82,9 тис. тонн свіжого чи охолодженого м’яса свинини.

Паралельно Україна нарощує імпорт свинини та сала з-за кордону. Так, цей показник за перші 5 місяців поточного року зріс майже у 7 разів.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, Україна не імпортувала останні 4 роки.

Одна з причин такої статистики — хвороба АЧС, що не оминула в Україні жодного регіону.

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