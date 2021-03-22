Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 березня зменшився до 16,670 млрд куб. м, при цьому скорочення запасів за тиждень - 508,05 млн куб. м, або 2,96%, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
Деталі
За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.
З ПСГ України протягом доби 20 березня відібрано 74,98 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 20 березня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Доповнення
З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.
На тлі протестів влада країни вирішила “терміново” вирішувати “тарифну” проблему.
Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення зменшиться на 30% і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.
18 січня Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.
Також НКРЕКП здешевила розподіл газу до 1,79 грн за куб - для 14 газзбутів.
Правда, ціна на газ від ГК "Нафтогаз України" становила у січні 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від Шмигаля, лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції.
А в експертних колах стверджують: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде вищою - від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр.
При цьому ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.